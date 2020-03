Maisie Williams e Reuben Selby, fidanzati da fiaba a Parigi: look e make-up pastello abbinati

Un sogno a occhi aperti

Maisie Williams e il suo fidanzato Reuben Selby adorano la moda e amano ancor di più vestire look coordinati, make-up per lei e per lui incluso. L'attrice e il giovane imprenditore, a 22 anni ha già fondato l’agenzia di modelle The Contact Agency nonché l’agenzia creativa Cortex Creatives, è stata vista alla settimana della moda di Parigi con un adorabile nuovo look di coppia, che profuma di primavera. Alla sfilata di Thom Browne, i fidanzati indossavano completi abbinati dello stilista a stampe a quadri pastello. Questi outfit sembrano arrivare direttamente da Alice nel Paese delle Meraviglie.

Ma quello che ci piace di più è sicuramente il trucco azzurro che illumina gli occhi di Maisie e di Reuben, due ispirazioni make-up da provare assolutamente in primavera. Eyeliner e mascara super pigmentato per lei, mentre ombretto sulla parte inferiore dell'occhio per lui. Ma quanto sono carini?!

ph. getty images