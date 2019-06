L’ultimo look di Kim Kardashian West prende in giro i paparazzi

Una notizia in carne e ossa

L'amore per il vintage di Kim Kardashian è ben documentato, la signora West ama collezionare capi (quasi introvabili) delle collezioni più iconiche della moda degli anni '90 e dei primi anni '00. La sua passione per il vintage è stata pure protagonista di una polemica, quando la reality star fu accusata di "aver rubato" molti dei look storici e più strepitosi indossati da Naomi Campbell - poi Kim ha pubblicamente reso omaggio alla sua icona e tutto si è sistemato. Per questo motivo, non ci sorprende affatto che anche l'ultimo look della splendida 38enne provenga direttamente dagli archivi di Dior.

Fotografata a un evento di moda a Los Angeles, Kim indossava una gonna a portafoglio, con la famosa stampa newspaper disegnata da John Galliano per la collezione Prêt-à-porter Autunno 2000 di Dior. L'aspetto che più adoriamo del look è la sua dose di ironia: tutto quello che Kim fa diventa subito argomento di notizia, lei stessa è una notizia vivente e la sua gonna non fa che confermarlo.

ph. getty images