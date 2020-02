Cappotto cammello? L’ultimo look casual di Margot Robbie è un sogno di toni neutri

Tutto da copiare

La tendenza della stagione invernale è chiara (letteralmente): beige, cammello, caramello, burro, miele, sabbia, meglio se abbinati insieme in un look monocromatico. Colori discreti che sanno però scaldare, così eleganti da non stancare mai, soprattutto se tagliati in modelli sartoriali e senza tempo. Hailey Bieber è certo una delle migliori interpreti della tendenza, ma un'altra star ha appena preso il fashion diktat in modo favoloso. Stiamo parlando di Margot Robbie. L'attrice di Birds of Prey è spuntata a Londra con un ensemble molto chic, dimostrando che il cappotto cammello è qui per restare ancora per lungo tempo.

Ecco una foto del look condiviso su Instagram dalla stylist di Margot, Kate Young:

Visualizza questo post su Instagram #margotrobbie in London Un post condiviso da Kate Young (@kateyoung) in data: 28 Gen 2020 alle ore 8:28 PST

Il look dell'attrice inizia con un capospalla classico e anche economico: un elegante cappotto color cammello doppio petto con vestibilità oversize di Mango. Sotto, un morbido abito dolce vita di lana bianca e poi il pezzo più lussuoso, una borsa box Chanel trapuntata. L'outfit è una palette perfetta di colori neutri.

Perché ci piace? Chanel a parte, è un look facile da replicare e in sintonia con la fine della stagione invernale, quando le giornate si allungano e cresce la voglia di indossare nuance luminose.

ph. getty images