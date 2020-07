Capelli estate: lo styling più cool secondo Bella Hadid? La bandana – così anni 2000!

Come Christina Aguilera nei pazzi noughties

Bikini pazzeschi, crop top e jeans oversize riempiono il guardaroba estivo e la pagina Instagram di Bella Hadid. Se molto spesso è difficile replicare i suoi audaci look in IRL, abbiamo però notato che la super modella ha un modo facile e molto back in the days di pettinare i capelli in estate: la bandana per raccogliere la chioma spettinata, legata intorno alla testa come era di super moda negli anni 2000. Sembra davvero che la modella non parta per le vacanze senza prima mettere in valigia una selezione di bandane e foulard.

Visualizza questo post su Instagram May 29.2020 Day 92 of soul searching in these mf trees 🍃 Un post condiviso da Bella 🦋 (@bellahadid) in data: 10 Lug 2020 alle ore 3:18 PDT

Visualizza questo post su Instagram ok, the series is over now. thank you for coming Un post condiviso da Bella 🦋 (@bellahadid) in data: 1 Apr 2020 alle ore 12:15 PDT

Visualizza questo post su Instagram Miami💙 Un post condiviso da Bella 🦋 (@bellahadid) in data: 6 Dic 2019 alle ore 4:58 PST

Visualizza questo post su Instagram Angel Energy😇 Un post condiviso da Bella 🦋 (@bellahadid) in data: 31 Lug 2019 alle ore 5:23 PDT

Se non eri un'adolescente negli pazzissimi noughties, probabilmente non hai colto in pieno il riferimento, quindi ecco la reference fotografica definitiva: Christina Aguilera la regina delle bandane, lo scatto è proprio del 2000.

Tutto chiaro ora, giusto? :)

