Il mini dress arcobaleno di Kristen Stewart fa girare la testa alla Premiere di Charlie’s Angels

Più scintillante di così non si può

La soluzione per illuminare questa giornata d'autunno? Guardare Kristen Stewart scintillare in un mini abito di cristalli arcobaleno. Alla prima americana di Charlie's Angels tenutasi a Los Angeles, l'attrice ha indossato un incredibile creazione di Kevin Germanier. L'abito a maniche lunghe, tagliato e con fiocco in vita, era tempestato di cristalli RGB color. Pensa ai pixel che incontrano l'alta moda.

L'attrice 29enne ha completato il look da red carpet con accessori minimal, décolleté in pelle scamosciata blu scuro, collana a catena e anelli in argento. Per il beauty look ha scelto un mega eyeliner e uno smokey nei toni del bronzo. Insomma, quanta accecante bellezza.

Anche gli altri angeli, Naomi Scott ed Ella Balinska hanno scosso il tappeto rosso con i loro look da prima. Naomi ha indossato un abito in tulle di seta nero di Givenchy, mentre Ella un lungo e impalpabile vestito cipria di Vera Wang. Pure la regista Elizabeth Banks era sul red carpet e dobbiamo ammettere che non ha nulla da invidiare alle sue protagoniste nel suo abito di paillettes argento con scollatura mozzafiato di David Koma.

Charlie's Angels arriverà ufficialmente nei cinema italiani il 9 gennaio 2020.

Oh, a proposito nella colonna sonora nel remake della famosa serie tv degli anni '70 c'è la firma di Ariana Grande. Oltre a cantare in molte delle tracce, la pop star è anche la co-executive producer della soundtrack, tra cui il super featuring con Miley Cyrus e Lana Del Rey,"Don't Call Me Angel". Qui per ascoltare in anticipo un assaggio delle altre canzoni.

ph. getty images