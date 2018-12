Little Mix, Jesy Nelson ha 2 nuovi tatuaggi: uno sul viso e uno duramente criticato

Uuuh

Jesy Nelson delle Little Mix ha due nuovi tatuaggi - uno piccolo sul viso e uno sul torace, che le ha causato un sacco di polemiche. Ma andiamo con ordine e partiamo dal primo.

La tattoo artist di Jesy ha condiviso la foto della cantante di "Strip" con una nuova piccola "Q" e un cuore rosso vicino all'orecchio, simbolo della regina di cuori nelle carte da gioco francesi.

Anche Halsey ha un tatuaggio uguale e nella stessa identica posizione, ma la cantautrice statunitense ha preferito il seme di quadri, simbolo del denaro. Per dovere di cronaca, vogliamo precisare che la cantante di "Without me" ha mostrato per la prima volta il tattoo lo scorso luglio. Che Jesi si sia ispirata proprio a lei?

Ora passiamo al secondo, che non è stato accolto affatto bene dai fan: una pistola sotto al seno. Jesy aveva condiviso la foto del disegno sul suo account Instagram, poi cancellata per le numerose critiche ricevute.

MailOnline ha riportato alcuni commenti negativi, come questo: "Quindi adesso le pistole diventeranno belle per tutte le ragazzine?".

In poche parole, il tatuaggio è stato criticato perché potrebbe influenzare negativamente i teenager di tutto il mondo. Una pistola non è certo un simbolo d'amore e quando si è una role model come Jesy, a cose come queste bisognerebbe fare molta attenzione.

ph: getty images