L’incredibile red carpet degli MTV Movie & TV Awards 2019

I look migliori (e peggiori)

Un altro memorabile red carpet entrerà nella storia degli MTV Movie & TV Awards, la premiazione cinematografica più pop e controcorrente tra tutte! Il tappeto rosso dell'edizione 2019 ci ha regalato un sacco di emozioni, i bimbi di Stranger Things diventati all'improvviso adolescenti, Noah Centineo con dei bicipiti da paura, un'adorabile Kiernan Shipka griffatissima, JWoww che compete con Tessa Thompson per il più spudorato "no pants look" e molto altro ancora!

Nel video abbiamo raccolto tutti i look che non puoi assolutamente perderti:

Puoi vedere gli MTV Movie & TV Awards in contemporanea con gli Stati Uniti il 17 giugno alle 3 di notte e in replica sottotitolata il 18 giugno alle 21.10 su MTV (Sky 130) su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

Come fai a perderteli?

ph. getty images