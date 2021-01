Lili Reinhart mai così glamour su Instagram: un 2021 da pretty in pink

Ti innamorerai

Una delle cose adoriamo di Lili Reinhart? Il fatto che la star di Riverdale si mostra molto spesso su Instagram come una 24enne qualsiasi: con i brufoli, in tuta da ginnastica, adorabilmente spettinata, mentre gioca con il suo cagnolino Milo.

In un mondo di ideali di bellezza irraggiungibili e non reali, il feed Instagram dell'attrice è un vera boccata d'aria fresca, ma questo non vuol dire che Lili non ami anche scivolare in un vestito strepitoso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lili Reinhart (@lilireinhart)

Per inaugurare il 2021 nel migliore dei modi, l'attrice ha condiviso un Instagram look da togliere il fiato. Lili è in pieno stato di coolness ed è più bella che mai.

Abito dal taglio retrò in velluto fucsia, sandali gioiello, messa in piega da super star, come il trucco matte così glamour. Pretty in pink certo, ma Lili sottolinea scherzando nella didascalia della foto che: "Mamma, sono io l'uomo con un sacco di soldi" .

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lili Reinhart (@lilireinhart)

Che dire? Ci auguriamo che il 2021 sia come il primo Instagram look di Lili Reinhart: audace, fashionissimo e sicuro di sé.

ph. getty images