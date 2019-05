L’epica performance di Lady Gaga al Met Gala 2019 con 4 cambi look!

Regina del "camp"

Il tema del Met Gala di quest'anno, "Camp: Notes on Fashion", è stato interpretato con malizia, sperimentazione e, soprattutto, vera gioia da una divina Lady Gaga. La co-organizzatrice del Met Ball 2019, ha preso alla lettera le parole con cui Susan Sontag definisce il "camp" nel suo famoso saggio del 1964, ovvero "l'amore per l'innaturale, l'artificio e l'esagerazione". Mother Monster non ha solo sfilato, ma ha creato una vera messa in scena teatrale e sgrammaticata, una vera e propria performance, che resterà per sempre nella storia dell'evento.

Vuoi vedere Lady Gaga essere Lady Gaga all'ennesima potenza al Met Gala 2019? Allora lancia il video e preparati a non credere ai tuoi occhi:

ph. getty images