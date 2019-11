Le unghie marrone cioccolato di Bella Hadid sono la manicure più deliziosa d’autunno

Tutta da copiare

I mesi più freddi hanno inaugurato un mood board di smalti di ricche nuance marroni. Quest'autunno, la prima trendsetter a sfoggiare delle favolose unghie color "cioccolato al latte" è stata Hailey Bieber, ora seguita a ruota dall'amica Bella Hadid. La super modella si è travestita da Fred Flintstone per Halloween e si è rivolta alla famosa nail artist di Los Angeles Kim Truong, meglio conosciuta su Instagram come @kimkimnails, per abbinare una manicure scura al suo costume. Ma non pensare che sia solo un look di Halloween. No, le unghie marroni sono la nuova e più calda tendenza nail.

La manicurist delle celebrity - tra le sue clienti tutte le Kardashian/Jenner - nella didascalia di Instagram ha chiamato il look come "unghie al cioccolato fondente".

Insomma, una manicure scura non deve per forza essere nera o bordeaux. Si possono sperimentare altre nuance e pensiamo che il caldo marrone sia il più dolce da portare il prossimo inverno.

Preferisci, invece, l'altra grande tendenza nail del momento? Ovvero il rosa e il nude? Lancia il video e troverai un sacco di ispirazioni tutte da copiare:

ph. getty images