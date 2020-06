Le nuove foto in sexy lingerie di Kendall Jenner sono il mood per un weekend selvaggio

Grrrr!

Per promuovere la sua nuova make-up collection creata in collaborazione con la sorella minore Kylie, Kendall Jenner ha deciso di condividere una serie di selfie super sexy su Instagram. "Indossando KENDALL X KYLIE e non molto altro", ha scritto la modella nella didascalia, ma ad essere sinceri, il trucco passa irrimediabilmente in secondo piano, perché l'attenzione è tutta rubata dalla sua lingerie animalier.

Visualizza questo post su Instagram wearing KENDALL X KYLIE makeup collab and not much else Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner) in data: 24 Giu 2020 alle ore 1:47 PDT

La 24 enne posa nel suo letto, in lingerie tigrata marrone e oro. Tanga, reggiseno con ferretto e lunghi guanti con dettagli in eco fur. Wow, quanta sexitudine!

Sembra proprio che la tendenza animalier non voglia mollare il colpo e chiaramente il completino della trendsetter lo conferma. Non solo adoriamo la stampa, ma la classica colorazione marrone e nera crea un set intramontabile su cui puoi fare affidamento per dare un tocco selvaggio anche all'outfit più semplice. Pensa alla bretellina tigrata del reggiseno che spunta da sotto la più classica delle canottiere basic. Semplice, ma perfetto per un weekend da ricordare o una serata tra ragazze!

ph. getty images