Le celebs hanno fatto rivivere il Met Gala con un sacco di foto throwback dei loro look preferiti

Ti è mancata la follia del red carpet? Non sei il solo!

Niente Met Gala 2020, l'evento di moda più sfavillante e atteso di tutti, che quest'anno sarebbe dovuto andare in scena il 4 maggio, è stato rinviato a data da destinarsi a causa del coronavirus. Ti è mancata la fashionissima follia del red carpet? A chi lo dici, ma non siamo i soli. Le star, che hanno calcato nelle passate edizioni le famose scale del Metropolitan Museum of Art di New York, sono andate su Instagram per condividere alcuni dei loro look preferiti e molti fantastici momenti dal dietro le quinte.

Dua Lipa ha caricato alcuni scatti dal red carpet e dal backstage dell'evento dell'anno scorso. "Ritorno al primo lunedì di maggio 💗 #MetCamp 💗", ha scritto nella didascalia. Mentre la sua manicurist ha condiviso il dettaglio delle sua unghie super glitterate.

Visualizza questo post su Instagram Throwback to the first Monday in May💗 #MetCamp 💗 Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) in data: 4 Mag 2020 alle ore 8:03 PDT

Visualizza questo post su Instagram Last year #metgala2019 Versace nails for queen @dualipa 💕🙏💕 #Nailsbymei Un post condiviso da NAILS by MEI (@nailsbymei) in data: 4 Mag 2020 alle ore 9:53 PDT

Kendall Jenner ha pubblicato un album dove puoi sfogliare i suoi look del cuore. Sembra che il dito medio sia il suo accessorio preferito.

Visualizza questo post su Instagram some MET’s of the past 🤍 Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner) in data: 4 Mag 2020 alle ore 9:16 PDT

Hailey Bieber e l'indimenticabile abito con perizoma incorporato al Met Gala 2019.

Ariana Grande nel 2018 con il suo sontuoso abito sulla cui stoffa era stampata nientemeno che la Cappella Sistina.

Tutti i look di Cara Delevingne, non riusciamo a decidere quale ci piaccia di più.

Jennifer Lopez nel 2019. Aveva 49 anni, lo diresti mai?

Blake Lively ha fatto notare tutte le volte che i suoi abiti erano abbinati al colore del red carpet: "... quando il tappeto si abbina a Blake", ha scritto nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram ...when the carpet matches the Blakes. Met Ball 2018, 2017, 2016 Un post condiviso da Blake Lively (@blakelively) in data: 4 Mag 2020 alle ore 6:03 PDT

La parete addominale di Emily Ratajkowski riesce a rubare totalmente l'attenzione al suo copricapo architettonico.

Visualizza questo post su Instagram met memories 🕊 Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 4 Mag 2020 alle ore 9:28 PDT

La sempiterna Naomi al Met Gala 2019... dobbiamo aggiungere altro?

Visualizza questo post su Instagram Last year’s #MetGala 💗💗💗 #Camp @pppiccioli @maisonvalentino Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi) in data: 4 Mag 2020 alle ore 11:34 PDT

Jared Leto ricorda il momento esatto del Met Gala 2018 in cui lui e Lana Del Rey si sono trasformati in statue di cera.

Visualizza questo post su Instagram @gucci @lanadelrey #tbt Un post condiviso da JARED LETO (@jaredleto) in data: 30 Apr 2020 alle ore 9:47 PDT

Elle Fanning ci porta al suo primo fitting per prepararsi al Met Gala 2019.

Rita Ora ricorda i suoi look e alcuni teneri momenti nel backstage.

Aspettando di scoprire se il Met Gala 2020 sarà cancellato definitivamente, oppure troverà un'altra data, nel video puoi rivedere il meglio dal red carpet del Met Gala 2019:

ph. getty images