L’anello di fidanzamento di Katy Perry potrebbe essere costato a Orlando Bloom 5 milioni di dollari

Orlando Bloom con il gesto più romantico che uomo possa fare al mondo ha chiesto a Katy Perry di sposarlo il giorno di San Valentino. Dopo aver gioito per il fidanzamento ufficiale dell'attore e della pop star, ci siamo subito chiesti: ma quanto costa lo straordinario anello che ora brilla all'anulare di Katy?

Visualizza questo post su Instagram full bloom Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: Feb 15, 2019 at 2:07 PST

E! ha interpellato un esperto di pietre preziose e ha stimato il gioiello con un valore assolutamente pazzesco:

"L'incredibile anello di fidanzamento di Katy datole da Orlando Bloom potrebbe essere venduto al dettaglio per una cifra di 5 milioni dollari", ha detto Andrew Brown, presidente di WP Diamonds.

Lo ripetiamo 5 MILIONI DI DOLLARI, ecco nel dettaglio quali sono le pietre incastonate nell'oro:

"Sembra essere un diamante ovale di colore rosa vivido di 4 carati circondato da otto diamanti bianchi assemblati in un fiore che sboccia - questo anello è davvero unico nel suo genere e incredibilmente prezioso."

Wow, Orlando hai davvero fatto le cose in grande. Per aggiungere del contesto alla cifra incredibile, l'anello di fidanzamento di Hailey Baldwin è costato approssimativamente a Justin Bieber circa 500.000 dollari. Orlando avrebbe potuto comprare con lo stesso prezzo dieci anelli come quello della modella.

Visualizza questo post su Instagram absolute best friend. Un post condiviso da Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) in data: Ago 19, 2018 at 3:20 PDT

Congratulazioni a Katy e Orlando, un fidanzamento all'insegna della #Riccanza!

