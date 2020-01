Lana Del Rey ha comprato il suo abito dei Grammy al centro commerciale

Una di noi

Gli stilisti più famosi fanno a gara a vestire le star sui red carpet importanti e Lana Del Rey, candidata ai Grammy Awards 2020 per il Miglior Album dell’Anno con il suo Norman Fucking Rockwell, avrebbe potuto scegliere qualunque grande marchio della moda per essere abbigliata con una creazione personalizzata. Invece no, in modo del tutto imprevedibile la 34enne è andata nella direzione opposta. Lana è arrivata sul red carpet della premiazione musicale con un abito comprato al centro commerciale!

getty images

“L'ho comprato al centro commerciale. L'ho visto e l'ho adorato”, ha rivelato l'artista, intervistata sul tappeto rosso.

Si tratta di un abito argento di Aidan Mattox, d'ispirazione vintage tutto frange anni '20, del costo di circa 450 dollari - ora, ovviamente sold out. E nonostante sia un acquisto dell'ultimo minuto ai grandi magazzini, Lana lo ha fatto sembrare una confezione haute couture. Una scelta accessibile e low cost, se paragonata ai ricchi ensemble degli altri ospiti, che nulla toglie al fascino e alla bellezza all'artista, radiosa soprattutto perché molto innamorata del suo fidanzato Sean Larkin, poliziotto fra i protagonisti del reality tv Live PD, che l'ha accompagnata sul red carpet.

Ti sei perso il red carpet dei Grammy Awards 2020? Lancia il video e goditelo tutto:

ph. getty images