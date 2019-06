Lady Gaga troppo Gaga: un feroce look da dominatrix in total pelle

In altre parole, lo adoriamo

Lady Gaga sa davvero come fare un'uscita drammatica. Tornata a New York, la cantante è stata fotografata mentre lasciava il suo hotel, dove ha servito ai paparazzi un feroce look interamente di pelle. Minuscolo crop top, gonna a sirena con fibbia metallica e per dare un tocco sfacciato di vecchio glam hollywoodiano: guanti da sera. Il tutto, combinato ai suoi tanto amati stivali sky high heels, fa molto dominatrix, come dire, fetish!

La splendida trentatreenne si stava dirigendo verso il famoso Apollo Theatre di Harlem, dove ha tenuto uno concerto speciale. Durante la performance ha dedicato un potente discorso alla Pride Week, che come sai cade l'ultima settimana di giugno. Vuoi scoprire cosa ha detto? Clicca qui per scoprirlo!

ph. gettyi mages