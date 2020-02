Tutto quello che c’è da sapere sugli epici costumi di Jennifer Lopez al Super Bowl 2020

"Quando la gente pensa a Jennifer, pensa a Versace"

Non è una performance di Jennifer Lopez senza un epico momento di moda e i look che ha indossato per l'Halftime del Super Bowl 2020 hanno appena scritto una nuova pagina nella storia dei costumi da palcoscenico. Per salire sul palco dell'Hard Rock Stadium di Miami, la super star ha scelto Versace: dal leggendario jungle dress a oggi, il marchio è sinonimo dell'estetica sexy e potente di JLo. Ed è stato proprio questo a guidare i due stylist della cantante, Rob Zangardi e Mariel Haenn, nella creazione dei look per la sua performance:

"Quando la gente pensa a Jennifer, pensa a Versace", ha raccontato Mariel Haenn intervista da Vogue prima dell'inizio della partita. "Quando è arrivata la conferma del Super Bowl, sapevamo che cosa dovevamo fare".

getty images

Per Zangardi e Haenn, che fanno parte della glam squad di JLo dal 2011, il Super Bowl è stata una sfida unica e molto importante:

"Ogni performance è una sfida, ma questa è così importante, soprattutto perché ci sono così tante persone che la guardano da casa e la vivono nello stadio", ha raccontato Zangardi a Vogue. “Questo è un set di cinque minuti e mezzo, con molteplici cambi di costume per lei e quasi 250 ballerini. Dovevamo assicurarci che i suoi costumi potessero essere cambiati principalmente sul palco e molto rapidamente".

La soluzione? Molteplici look indossati contemporaneamente, ogni costume nascosto sotto quello precedente:

"Ogni look deve essere stratificato uno sopra l'altro perché Jennifer non lascia mai davvero il palco", ha spiegato Haenn. "Il suo cambio più lungo è di 8 secondi!".

getty images

Il set esplosivo, che ha fatto ballare tutto l'Hard Rock Stadium di Miami e chi l'ha seguita da casa sul divano, includeva successi come "Let's Get Loud" e "Waiting for Tonight", per poi partire verso un viaggio musicale attraverso tutta la carriera di Jennifer, qualcosa che i due stylist volevano raccontare attraverso i costumi:

“Passa attraverso una serie di successi, dall'inizio della sua carriera ai giorni nostri. Volevamo creare look che corrispondessero ad ogni fase delle sue ere musicali”, ha spiegato Haenn. "I costumi cambiano con la musica, quindi per la musica dei suoi inizi facciamo riferimento ad alcuni dei suoi look anni '90".

"Per le canzoni più attuali, c'è una classica tuta d'argento", aggiunge Zangardi. "Per la sua musica latina, abbiamo incorporato alcune vibrazioni di salsa con un sacco di movimento".

getty images

Il capo di cui i due stylist sono più fieri è quello più politico: il mantello di piume che incorpora la bandiere portoricana e quella americana che Jennifer ha indossato per cantare "Let's Get Loud":

"Era importante per Jennifer avere questo mantello nello spettacolo", ha detto Zangardi. "Quello è sicuramente il nostro preferito".

getty images

Infine, i due stylist chiudono l'intervista a Vogue rivelando che JLo, la loro musa suprema, ha guidato l'intero processo dall'ideazione alla creazione dei costumi:

"Jennifer è molto coinvolta e adora la moda, i costumi, l'intera narrativa del guardaroba", afferma Zangardi. "È gratificante lavorare con qualcuno che apprezza tutti i piccoli dettagli. Lo rende così divertente".

ph. getty images