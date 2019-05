La salopette di Selena Gomez è il capo da vera “cool girl” dell’estate 2019

Un look adorabile!

Selena Gomez condivide una risata con le sue amiche, mentre lascia un ristorante di Los Angeles dopo pranzo. L'attrice/cantante 26enne indossava un look super carino e molto anni 90: salopette nera, t-shirt bianca, cappellino da baseball al contrario, mini occhiali da sole e due trecce spettinate. Adorabile.

Insomma, se fine maggio fosse un look sarebbe certo come quello di Selena! L'unica cosa che ci manca è un clima adatto a sfoggiarlo, speriamo che il tempo migliori, ti prego novembre esci da questo maggio.

La scorsa settimana, Selena è stata per la prima volta al Festival di Cannes per presentare il suo nuovo film "The Dead Don’t Die". L'horror-comico uscirà nelle sale il 13 giugno, nel frattempo, guarda nel video le emozionanti immagini della premiere:

ph. getty images