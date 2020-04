La Quarantine Pillow Challenge conquista Instagram: trasformare cuscini in abiti chic

Qualcosa a cui non avremmo mai pensato

Non avremmo mai pensato di scriverlo, ma l'ultima sfida fashion ad aver conquistato Instagram è quella di indossare un cuscino come fosse un vestito. Sì, hai letto bene. I fissati con la moda di tutto il mondo si allacciano alla vita dei cuscini con cinture glamour e pubblicano i loro "mini abiti" con l'hashtag #quarantinepillowchallenge. Un modo divertente per essere creativi e abbandonare per qualche momento i pantaloni della tuta, essere creativi #TogetherAlone nell'isolamento responsabili per contenere l'epidemia di coronavirus e dimenticare per un attimo l'ansia che palpita nel cuore.

Ancora confuso? Di seguito abbiamo raccolto alcuni dei nostri look preferiti. Preparati a LOL:

Visualizza questo post su Instagram #quarantinepillowchallenge #pillowchallenge в @art_hall_studio Un post condiviso da 🔺 Darya image 🔻 (@daryaimage) in data: 10 Apr 2020 alle ore 1:40 PDT

Allora, cosa ci fai ancora qui? Vai a cercare la tua federa più chic e corri a farti una foto.

Ph. getty images