La nuova sexy ossessione di Kendall Jenner? Gli abitini sottoveste

Addio anni 90 sono arrivati i primi 2000 e, come avrai certo notato, nulla può fermare la corsa alla riscoperta dei favolosi noughties. Dopo i jeans a zampa di elefante, i vestitini indossati sopra i pantaloni, gli anelli alle dita dei piedi e il tanga fuori dalla vita dei pantaloni, Kendall Jenner è appena arrivata per risorgere il più sexy e glamour classico dell'epoca: l'abito sottoveste.

la modella più pagata del fashion system è stata avvistata a New York durante la settimana della moda, favolosa in un mini abito lingerie in seta di Versace - la stampa neon è da sballo. Qualche giorno prima per una recente ospitata al The Tonight Show di Jimmy Fallon, Kendall aveva scelto un altro abito sottoveste sempre di Versace, ma questa volta lungo e con spacco, in un superbo leopardato giallo flou.

Insomma, adoriamo! Ci aspetta un anno come Paris Hilton versione anni 2000. Qui, possiamo ammirarla con un paio di vestitini sottoveste d'epoca. Ecco, salviamo solo quelli, perché il resto dei look è, come dire.... davvero TROPPO.

