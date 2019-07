La nuova collezione di occhiali da sole di Ghali è davvero Turbococco!

In collaborazione con RETROSUPERFUTURE

Ghali ha stile da vendere e questa non è certo una novità, ma sarai felice di sapere che ha usato il suo senso della moda - personale, irriverente e sempre contro corrente - per creare una nuova collezione di occhiali da sole in collaborazione con RETROSUPERFUTURE.

ph. courtesy Retrosuperfuture

Il rapper italiano, che ci sta facendo ballare con il singolo dell'estate "Turbococco", ha creato con il marchio una collezione esclusiva, che offre una nuova "radicale interpretazione di italianità", come come si legge in una nota dell'azienda. E a noi vengono subito in mente le barre di "Cara Italia":

"Perché sono ancora un bambino. Un po' italiano, un po' tunisino".

ph. courtesy Retrosuperfuture

Ghali si è divertito a sperimentare con Sacro, uno dei modelli più anni '90 di RETROSUPERFUTURE. Due interpretazioni in acetato con pietre ruvide e naturali sulle aste. Una grigia con lenti verde neon e una bianca con lenti senape.

Insomma, non i soliti occhiali da sole, ma stiamo parlando di Ghali, giusto? Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo!

ph. press, courtesy Retrosuperfuture