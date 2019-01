La bimba di Kylie Jenner, Stormi Webster, ha 11 mesi e possiede già la borsetta dei tuoi sogni

#Riccanza

Non si è mai troppo piccole per iniziare una collezione di borse griffate, almeno se fai parte della famiglia Kardashian-Jenner. Kim Kardashian West ha rivelato via Instagram di aver comprato 8 mini Louis Vuitton per tutte le bambine della sua famiglia, durante il suo ultimo viaggio in Giappone. Le borsette sono delle Mini Speedy con monogramma multicolor, una collaborazione del marchio con l'artista Takashi Murakami, risalente al 2003. Non vogliamo quindi immaginare quanto possono esserle costate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian Snapchat 🍑 (@kimkardashiansnap) in data: Gen 8, 2019 at 12:45 PST

Nella foto ci sono otto borse, ma se sei davvero al passo con le Kardashian, sai bene che Kim ha (per il momento) due figlie: North e Chicago. Sommate alle sue quattro nipoti - Penelope, Dream, Stormi e True - arriviamo a sei bambine. Kim ha poi spiegato su Twitter che terrà una borsa per lei e l'ultima la conserverà "per il futuro". Dobbiamo aspettarci presto un altro fiocco rosa?

Oh wait I kept one for myself and extras for the future lol https://t.co/7631Vwuhol — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 8 gennaio 2019

Ma la parte migliore di questa storia arriva adesso. Kylie Jenner ha condiviso su Instagram un adorabile video della figlia di 11 mesi, Stormi Webster, mentre riceve la sua Vuitton. La bimba gioisce subito quando vede la borsa e se la mette in spalla, in modo del tutto naturale, come una vera fashionista. Proprio vero, i geni non mentono.

Insomma, alla faccia della #Riccanza!

