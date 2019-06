Arrivano i 2000? Kylie Jenner fa tornare di moda gli anelli per le dita dei piedi

E se Kylie ci mette lo zampino

Come sarà lo stile dell'estate 2019? Anche se è presto per dirlo, sono già esplose alcune tendenze anni 2000 e l'ultima arrivata è davvero molto inaspettata. Caso in questione: Kylie Jenner e gli anelli per le dita dei piedi, che la splendida 21enne ha mostrato orgogliosa su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram 💗😍😍💕🥰🦶🏼 Un post condiviso da Kylie (@kyliejenner) in data: 13 Giu 2019 alle ore 2:28 PDT

Proprio come Paris Hilton nei favolosi noughties, la nostra "cool mom" muove i suoi piedini ingioiellati: due anelli scintillanti attorno alle falangi del piede destro e uno sul dito medio del piede sinistro. Per completare la parure ha abbinato una paio di cavigliere, forse una di diamanti veri. Del resto, tra giovani miliardarie ci si intende.

Insomma, nell'ultimo periodo la moda si è rifatta agli anni 90 e ora tocca agli anni 2000. Il ritorno dei jeans a zampa di elefante era stato un forte segnale, poi gli abiti lingerie indossati sopra i pantaloni e ora i piedi decorati. Ne accadranno delle belle, noi non vediamo l'ora!

ph. getty images

ph. getty images