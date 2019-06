Kylie Jenner: un vestitino selvaggio per la festa a sorpresa che ha organizzato per il suo truccatore

Esplosiva

La giovane miliardaria Kylie Jenner ha celebrato in modo stravagante il suo truccatore personale e buon amico Ariel Tejada. La "cool mom" ha organizzato una festa di compleanno a sorpresa per il make up artist al ristorante Catch di Los Angeles, dove il blu sembra essere il dress code della serata. Ariel indossava un abito color cobalto, mentre la magnate della cosmesi il più strepitoso e selvaggio mini abito con stampa gialla e blu che tu abbia mai visto.

In questo periodo Kylie se la sta passando molto con i suoi amici tra cene in ristoranti prestigiosi e party esclusivi, ogni volta ci regala un nuovo look sexy. Indimenticabile il mini abito arancione con cut out tattici e quello azzurro perfettamente abbinato al colore della sua Rolls Royce.

ph. getty images