Kylie Jenner: Marie Antoniette in affari (e tanto tulle) nella sua nuova copertina di moda

La regina dei Lip Kit

Kylie Jenner è la cover girl del nuovo numero di Harper's Bazaar che la presenta come una moderna Marie Antoinette. Negli scatti del servizio fotografico firmati dai Morelli Brothers, la giovane miliardaria posa in favolosi abiti di tulle e architettoniche parrucche. La sua Versailles? Ovviamente un ufficio, dove è impegnata in telefonate d'affari. Del resto, a soli 22 anni e con la sua Kylie Cosmetics è già una magnate dell'industria della bellezza. Gli scatti rappresentano in modo perfetto due aspetti della sua personalità, quelli che meglio conosciamo: girly e boss lady.

Oh, a proposito, hai visto la mega festa di compleanno che la guru del make-up ha organizzato per la figlia Stormi? Così tanto sfarzo che non si era mai visto nemmeno alla corte di Francia!

ph. getty images