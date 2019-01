Quanto sei pronta a indossare i colori neon e flou, come Kylie Jenner e Jordyn Woods?

Senza sembrare un evidenziatore

Dimentica il millennial pink e le tinte pastello, il 2019 sarà l'anno dei colori neon e flou. Giallo fosforescente, verde neon, rosa e azzurro flou, sei pronta a entrare in una stanza e lasciare tutti senza fiato con un look evidenziatore?

Il neon trend è certo il modo migliore per superare il grigio inverno con un tocco inaspettato di colore, proprio come hanno fatto Kylie Jenner e la sua bff Jordyn Woods durante le loro recenti vacanze alle Bahamas.

Visualizza questo post su Instagram MY GIRLS💚🍀 Un post condiviso da Kylie (@kyliejenner) in data: Gen 18, 2019 at 10:30 PST

Visualizza questo post su Instagram couldn’t have started the year off more perfect than this ✨ Un post condiviso da Kylie (@kyliejenner) in data: Gen 18, 2019 at 3:21 PST

Visualizza questo post su Instagram Look at @kyliejenner’s page to see what I see 😍 Un post condiviso da HEIR JORDYN (@jordynwoods) in data: Gen 19, 2019 at 4:30 PST

Ok, le due Instagram star se la stavano spassando sulla spiaggia di chissà quale isola dell'arcipelago di Turks e Caicos. Ma come integrare il neon trend nel tuo guardaroba di tutti i giorni? Basta bilanciarlo con un look total black o un paio di semplici jeans, per esempio. Per venirti in aiuto, da Kylie Jenner e Jordyn Woods, passando per Taylor Swift, fino a Lady Gaga, abbiamo raccolto alcuni look super flou indossati dalle star nell'ultimo periodo.

Guarda il video, scopri i loro outfit e inizia a preparare il tuo:

ph: getty images