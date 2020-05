Kylie Jenner indossa i Mom Jeans proprio come te: il look facile e cool per la primavera

Da copiare

I Mom Jeans, così a vita alta e non elasticizzati, non erano affatto il capo adatto per starsene tutto il giorno in casa durante la quarantena. Ora siamo nel pieno della fase due, il distanziamento sociale come i dispositivi di protezione sono ancora vitali nella lotta contro il coronavirus, ma possiamo uscire e tornare a una vita più o meno normale con tutte le precauzioni possibili. Cosa vuol dire questo? Addio pantaloni della tuta, ben ritrovati jeans preferiti.

Visualizza questo post su Instagram 🤎☁️ Un post condiviso da Kylie 🤍 (@kyliejenner) in data: 16 Mag 2020 alle ore 3:42 PDT

L'ispirazione per un outfit post #IoRestoACasa facile e molto cool ci arriva da Kylie Jenner. La magnate del make-up ha condiviso un Instagram look che vale davvero la pena copiare, soprattutto perché quello che ti serve è già tutto piegato nel tuo armadio: mom jeans e crop top bianco.

Considerato che stiamo parlando della più giovane miliardaria al mondo, non poteva mancare un tocco #Riccanza, stiamo parlando delle sue sneakers super rare: le Nike Dunk SB High Ferris Bueller, che basta googleare per scoprire che sono in vendita a quasi 2.000 euro al paio. Ovviamente, vanno benissimo anche le tue scarpe da ginnastica preferite.

ph. getty images