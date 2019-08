Kylie Jenner ha un nuovo trucco per rendere sexy anche il più romantico dei vestiti

Una moderna dama di corte

Chi dice che la biancheria intima debba rimanere sotto i vestiti? Certamente non Kylie Jenner. La giovane miliardaria ci ha appena mostrato il modo per indossare alla luce del sole il capo di lingerie storicamente più controverso. Lo yacht da 250 milioni di dollari, che la sta portando in giro per il Mediterraneo per festeggiare il suo 22° compleanno, dopo l'Italia ha fatto tappa nel sud della Francia e forse ispirata dallo scenario, Kylie ha vestito la sua interpretazione moderna di un abito da dama alla corte di Versailles.

Visualizza questo post su Instagram Baby we should hit the South of France✨ Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 14 Ago 2019 alle ore 12:42 PDT

Un adorabile abito corto con stampa floreale, abbinato a occhiali da sole impreziositi da perle, una costosissima mini borsa Hermès Birkin rosa baby size e sandaletti bianchi. Per il tocco finale, ha messo in mostra la vita con un corsetto bianco indossato sopra il vestito, trasformando il look romantico in un outfit ultra sexy.

Oh, a proposito ci sono un sacco di star che stanno trascorrendo le loro vacanze in Italia, abbiamo preparato un video recap. Eccolo qui:

ph. getty images