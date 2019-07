Kylie Jenner ha rubato uno dei look più sexy mai indossati da Rihanna?

Vogliamo sapere cosa ne pensi

Per promuovere il lancio della nuova collezione estiva di Kylie Cosmetics, Kylie Jenner ha postato su Instagram alcuni selfie allo specchio, dove posa tutta avvolta in una tutina leopardata di tulle elasticizzato firmata LaQuan Smith. Tuttavia, non è la prima volta che vediamo questo capo ultra sexy indossato da una star, il mese scorso Rihanna è scivolata nella stessa tuta animalier per un infuocato servizio fotografico con la rivista Interview.

Visualizza questo post su Instagram hi, my summer collection launches tomorrow 😃😝 @kyliecosmetics Un post condiviso da Kylie (@kyliejenner) in data: 9 Lug 2019 alle ore 3:40 PDT

Visualizza questo post su Instagram @interviewmag Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: 10 Giu 2019 alle ore 6:21 PDT

Qui le ipotesi sono due: Kylie si è ispirata al look di Rihanna dopo aver visto il photoshoot pubblicato dalla rivista americana? Oppure sono solo due trendsetter che hanno forme del corpo simili e per questo vengono corteggiate dagli stessi stilisti perché riescono ad esaltare le loro creazioni?

Noi ci esimiamo dal giudicare, ma voglia sapere cosa ne pensi tu. VOTA!

Animalier: la tendenza più calda dell'anno, ecco come la interpretano le star:

ph. getty images