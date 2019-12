Kylie Jenner ha indossato il piumino fatto della materia di cui sono fatti i sogni

Il piumino che indosserebbero gli angeli

Sappiamo molto poco del paradiso e non abbiamo idea se nell'aldilà il tempo sia scandito dal rincorrersi delle stagioni, proprio come qui sulla terra. Ma se ci fossero davvero le stagioni, siamo sicuri che in inverno gli angeli indosserebbero la giacca a vento che Kylie Jenner sfoggia nel suo ultimo Instagram look.

Visualizza questo post su Instagram cozy 💗 Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 13 Dic 2019 alle ore 1:02 PST

Il piumino corto e oversize è uno dei capispalla più di tendenza del momento e la giovane miliardaria ha scelto un modello, che sembra fatto della materia di cui sono fatti i sogni. Una combinazione di angelici colori pastello, che si fondono l'uno nell'altro, come le prime splendide e romantiche luci dell'alba.

Tanta voglia di piumino? In questo video abbiamo raccolto i migliori modelli avvistati sulle star!

ph. getty images