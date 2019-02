Kylie Jenner e il look che mai ci saremmo aspettati da lei ai Grammy Awards 2019

Molto diverso dai suoi soliti abiti da red carpet

Kylie Jenner ha accompagnato il suo "hubby" Travis Scott ai Grammy Awards 2019 e ha scelto di indossare un abito molto diverso dai suoi soliti look aderenti e rivelatori. La nostra "cool mom" si è infatti presentata sul red carpet della notte più grande della musica con una tuta rosa, che nascondeva ogni centimetro della sua pelle, mani comprese.

getty images

getty images

La tuta scultorea di Balmain ha gambe larghissime e un corpetto drappeggiato sotto cui compare un modesto under boob. Completano il look un paio di orecchini di diamanti e una cintura bianca. Anche il beauty look è molto semplice, forse per bilanciare la maestosità dell'abito-pantalone.

Insomma, una versione davvero inedita e che non ci saremmo mai aspettati di vedere della miliardaria più giovane d'America!

Ph: getty images