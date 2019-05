Kylie Jenner alza la temperatura con un mini dress arancione che svela (quasi) tutto

HOT

Kylie Jenner ha appena lanciato Kylie Skin, la sua nuova linea di prodotti per la cura della pelle, per festeggiare le ottime recensioni, la nostra "cool mom" ha deciso di celebrare il successo dell'iniziativa imprenditoriale con una cena a Los Angeles. La splendida 21enne ha alzato la temperatura della città, quando è arrivata al locale con un vestitino così sexy da fare arrossire anche i più audaci.

Kylie stordisce nel suo mini dress arancione, che svela le sue forme mozzafiato attraverso i cut out ben posizionati. Vertiginosa scollatura a V e schiena totalmente scoperta, l'abito fa parte della collezione Primavera/Estate 2019 di Julien MacDonald e ha un costo (folle!) di 13.230 euro. Del resto, stiamo parlando della miliardaria più giovane di sempre!

La beauty guru ha completato il look con un paio di tacchi in PVC, ovviamente della linea di Kanye West, Yeezy. Nessun gioiello, che potesse sviare l'attenzione, dato che a brillare doveva essere solo lei.

Le lunghe extension (non ha idea di quanto riesca a spendere in extension!) erano pettinate in un mezzo raccolto, in modo che ricadessero in modo sensuale sulle spalle, ma che le lasciassero scoperto il viso.

Trucco stellare e perfettamente abbinato al colore del vestito, ombretto arancio bruciato e un intenso blush color pesca sulle guance. Non manca, ovviamente, un tocco del suo adorato highlighter.

