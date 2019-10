Kylie e Kris Jenner portano lo stile da “boss lady” ai livelli massimi di #Riccanza

Due delle borse più rare al mondo

La magnate della bellezza Kylie Jenner e la mamma manager Kris Jenner hanno appena portato lo stile da "boss lady" ai massimi livelli di #Riccanza. La prova è su Instagram: Kylie ha pubblicato una foto con la mamma a bordo di un jet privato e l'ha intitolata: "incontri d'affari". Entrambe in total black, pelle, occhialoni scuri e una dose extra di bling bling, tra cui collane a filo singolo, orologi e anelli a profusione, tutto tempestato di diamanti delle dimensioni di una gomma da masticare.

Visualizza questo post su Instagram business meetings. Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 29 Set 2019 alle ore 8:02 PDT

Ma dimentica i diamanti: gli accessori più appariscenti e ultra costosi qui sono le loro borse abbinate. Appoggiate sulle loro ginocchia ci sono due borse Hermès in coccodrillo bianco Himalaya Kelly, che Vogue definisce "il modello più raro del mondo". Ecco, nello scatto possiamo ammirare non una, ma ben due delle borse più rare al mondo.

Sempre secondo Vogue, la borsa è attualmente quotata per 150.000 dollari sul sito di lusso Madison Avenue Couture. Fai più due ed ecco il prezzo dell'appartamento dei tuoi sogni. Non dimentichiamo però che Kylie è la più giovane miliardaria self-made del mondo e Kris se la cava bene con un patrimonio netto stimato in 60 milioni dollari. Insomma, qualcosa che ha un prezzo a sei cifre è praticamente casual.

ph. getty images