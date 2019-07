Kim Kardashian: total black e total coccodrillo, un look solo per le più audaci

O per sedurre al tuo prossimo appuntamento

Anche se sono sposati da molto tempo, Kanye West e Kim Kardashian non rinunciano a regalarsi degli appuntamenti romantici e ritagliarsi del tempo insieme. Il rapper-stilista e la reality star-imprenditrice si tengono la mano mentre arrivano in un ristorante di Los Angeles, per una cena tête-à-tête. Per sedurre il maritino, Kim ha scelto un look ultra sexy e super aderente: total black e total rettile.

Reinterpretando la tendenza animalier in chiave monocromatica, Kim è scivolata in un top strutturato in vernice lucida coccodrillo e leggings in eco pelle elasticizzata con motivo squame di serpente. Un look perfetto per evidenziare le forme senza svelare troppo. L'aspetto che più ci piace? Il fatto che sia facile da replicare a prezzi contenuti, certo forse dovrai rinunciare al motivo rettile, ma i negozi sono pieni di leggings in vinile e crop top neri. Ora sai cosa indossare per il tuo prossimo bollente appuntamento estivo.

ph. getty images