Kim Kardashian sul red carpet con i panta-stivali: gli stivali più incredibili (e chilometrici) d’autunno

Cow girl, ma fashionissima

Kim Kardashian West e il marito Kanye West sono volati a New York per consegnare allo stilista di Burberry, Riccardo Tisci, il prestigioso Innovator Award del WSJ. Magazine, il magazine di moda del Wall Street Journal. La coppia ha posato sul red carpet dell'evento insieme al designer, ma è stata Kim ha rubare tutta la scena. La reality star, imprenditrice e studentessa di legge ha fatto debuttare la scarpa più audace dell'autunno: il panta-stivale!

Il pezzo ibrido di Kim, come l'intero outfit, è stato progettato su misura per lei da Tisci. In parte in denim, in parte in pelle, questi pazzi pantaloni calzatura, devono sicuramente averle fatto risparmiare tempo quando si è vestita. Completa il look, un top corsetto di jeans che scopre le spalle con maniche a sbuffo.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Ma sono i panta-stivali i grandi protagonisti, che fanno sembrare Kim una cow girl pronta per il rodeo, ma ovviamente fashionissima!

ph. getty images