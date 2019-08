Kim Kardashian veste un mini abito indossato prima da Camila Mendes, chi sta meglio?

Quale styling preferisci?

Kim Kardashian ha condiviso su Instagram alcune foto super carine della sua recente vacanza in Giappone con la famiglia. La signora West, in visita a un museo, posa con il marito Kanye e la figlia maggiore North, l'album è davvero adorabile, ma la nostra attenzione è stata subito catturata dal mini abito zebrato indossato della reality star. Perché? Semplice, l'abbiamo visto in precedenza addosso a un'altra delle nostre star preferite: Camila Mendes .

Visualizza questo post su Instagram Night at the museum in Japan @teamlab_borderless Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian) in data: 5 Ago 2019 alle ore 9:20 PDT

L'attrice di Riverdale aveva infatti scelto lo stesso mini dress animalier per partecipare all'evento Popsugar Play/Ground 2019 tenutosi a New York, lo scorso 22 giugno. Eccola qui:

Il mini dress ultra attillato e doppiamente zebrato, sul tessuto bianco e nero si irradiano infatti altre strisce rosa, fa risaltare in modo molto sexy le forme a clessidra di entrambe, per un effetto extra savage! Ma a chi sta meglio? Quale styling preferisci? Vogliamo sapere la tua opinione, quindi VOTA subito:

ph. getty images