Kendall Jenner: videogiochi in mutande e maschera per il viso, il mood definitivo da quarantena

Ti riconoscerai

Potresti riassumere la tua quarantena così: giocare ai videogiochi in mutande, magari facendo una maschera per il viso e perché no un sacco di selfie? Ecco, non sei l'unico, sei in buona compagnia con Kendall Jenner. La modella ha condiviso un album dove sdraiata sul suo letto compie tutte queste attività contemporaneamente.

Visualizza questo post su Instagram wbu??? Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner) in data: 4 Apr 2020 alle ore 2:36 PDT

"E tu cosa fai?", ha scritto Kendall nella didascalia. La nostra risposta è uguale a quella che le sue amiche Bella e Gigi Hadid hanno scritto nei commenti: "LA STESSA COSA".

Kendall non ha rivelato quale maschera per il viso abbia sul viso, ma sembra abbastanza probabile che sia una fai-da-te. Vuoi provare anche tu a creare una maschera DIY? Qui, puoi trovare un sacco di idee da miscelare. Dopotutto, hai certo alcuni ingredienti ricchi di nutrienti (come il miele) già nella tua cucina.

Anche se potremmo non avere una villa da molti milioni di dollari dove trascorrere il periodo dell'#IoRestoACasa, siamo felici di vedere che Kendall sta facendo esattamente quello che stiamo facendo tutti noi in questo momento: stare lontano dal trucco, indossare abiti comodi e, soprattutto, rimanere a casa!

ph. getty images