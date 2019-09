Kendall Jenner torna bruna per gli Emmy Awards 2019 e stupisce in latex

Il suo periodo biondo è stato breve

Meno di una settimana dopo il debutto inaspettato dei capelli biondi alla Settimana della moda di Londra, Kendall Jenner è già tornata bruna. Sul red carpet degli Emmy Awards 2019, la super modella ha infatti sfoggiato di nuovo la sua distintiva chioma lucente e corvina, legata in un uno chignon basso e molto elegante. Insomma, possiamo definitivamente archiviare il periodo biondo di Kendall Jenner.

getty images

Il suo scuro colore naturale funzionava perfettamente con l'abito abito floreale a sirena Richard Quinn, classico sotto, bondage sopra con la maglia a maniche lunghe in lattice nero. Questa volta l'attenzione era tutta sull'abito oltraggioso, rispetto al beauty look.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner) in data: 22 Set 2019 alle ore 10:23 PDT

Look (strepitoso) a parte, Kendall Jenner e Kim Kardashian sono state protagoniste del momento più imbarazzante degli Emmy Awards 2019. Le due sorelle erano all'evento in rappresentanza del reality "Keeping Up With The Kardashians": sono state chiamate per presentare il premio Outstanding Reality TV Series e, prima di annunciare le nomination, hanno fatto un paio di riferimenti al loro show che hanno scatenato l'ilarità dei presenti. Sì, esatto il pubblico ha riso loro in faccia. Qui, ti raccontiamo tutto.

Vuoi vedere tutti i favolosi abiti che hanno sfilato sul red carpet degli Emmys 2019? Allora non ti resta che guardare il video qui sotto:

ph. getty images