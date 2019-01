Kendall Jenner: i suoi codini super 90s sono tutti da copiare

Per andare a vedere la partita del fidanzato Ben Simmons

Il 2019 è appena iniziato, ma Kendall Jenner è in piena fissa con gli anni '90. La modella più pagata al mondo ha passato il primo giorno del nuovo anno a bordo campo dello Staples Center di L.A per assistere alla partita di basket tra i Philadelphia 76ers, la squadra del suo fidanzato cestista Ben Simmons, contro i Los Angeles Clippers. Per l'occasione, Kenny ha sfoggiato un hairstyle d'epoca molto divertente:

Kendall Jenner Cheers on Ben Simmons Despite 'Ridiculous' Petition to Ban Her from 76ers Games https://t.co/N4eQFeWcVv — People (@people) 2 gennaio 2019

Kendall Jenner and pal Charlotte Lawrence cheered on Ben Simmons to victory! https://t.co/EoGGoBvj8C — Just Jared Jr. (@justjaredjr) 2 gennaio 2019

Kendall ha legato i suoi capelli in un mezzo raccolto tutto da copiare. Riga in mezzo perfetta e due piccoli codini, che saltellavano adorabili mentre faceva il tifo per il fidanzato. Gli anni 90 sono davvero un punto di riferimento per lo stile dei millennial di tutto il mondo e anche la top model ne è un grandissima fan.

Visualizza questo post su Instagram Kendall at the Philadelphia 76ers game in Philly (01.01.19) Un post condiviso da 𝒦𝑒𝓃𝒹𝒶𝓁𝓁 𝒥𝑒𝓃𝓃𝑒𝓇 (@kendallxworld) in data: Gen 2, 2019 at 3:41 PST

Visualizza questo post su Instagram fan pics💖 Un post condiviso da 𝒦𝑒𝓃𝒹𝒶𝓁𝓁 𝒥𝑒𝓃𝓃𝑒𝓇 (@kendallxworld) in data: Gen 2, 2019 at 8:07 PST

