Kendall Jenner su Instagram solo in sexy biancheria intima

NSFW

Un altro giorno, un altro sexy selfie delle sorelle Kardashian-Jenner. Questa volta Kendall Jenner si è assicurata che tutti gli occhi fossero puntati su di lei, mostrando il suo corpo mozzafiato con un video sulle sue Instagram Stories: addosso solo un set di biancheria intima nera della linea shapewear SKIMS della sorella Kim Kardashian. La modella più pagata al mondo ha taggato Kim e ha lasciato parlare il resto del filmato.

Ecco il video, ripreso da un fan account:

Visualizza questo post su Instagram @KendallJenner via Instagram Story #kendalljenner #kendalljennersnapchat Un post condiviso da Kendall ♡ (@kendalljennersnapchats) in data: 16 Feb 2020 alle ore 8:07 PST

Ma non è qualcosa di inaspettato, negli ultimi tempi Kendall adora mostrarsi ai suoi follower. Proprio la scorsa settimana, la 24enne ha pubblicato un altro selfie allo specchio, anche questa volta nei suoi slip, maschera in tessuto sul viso e in braccio un morbido coniglietto:

Visualizza questo post su Instagram mini me Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner) in data: 7 Feb 2020 alle ore 10:46 PST

Oh, e come scordare il primo selfie in lingerie del 2020 di Kendall, scattato in una camera d'albergo e pubblicato al ritorno delle sue vacanze di Natale. Maglietta vintage tagliata e perizoma verde.

Visualizza questo post su Instagram back to work Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner) in data: 9 Gen 2020 alle ore 9:42 PST

E chissà quanti altri scatti di questo tipo pubblicherà con l'estate proprio dietro l'angolo!

ph. getty images