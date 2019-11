Kendall Jenner ha indossato il mini abito nude più piccolo, corto e aderente di sempre

Una cosa è certa: a Los Angeles non fa mai freddo

Kendall Jenner ha fatto una mossa classica alla Kendall Jenner, ovvero mai passare inosservata! La modella più pagata al mondo è stata avvistata sulla leggendaria Rodeo Drive di Beverly Hills in un mini abito nude microscopico, aderentissimo e incredibilmente corto. Il vestitino color pelle si fonde con il suo incarnato, regalando un effetto davvero molto "nudo".

Ecco, le foto pubblicate da Splash News:

Spalline sottili e scollatura bassa e diritta, il mini dress emana un sacco di vibrazioni in stile anni '90. Kendall ha completato il look con una collana e orecchini pendenti in oro e scarpe kitten heel di cuoio.

Tra le sue mani pendono due sacchetti, dell'inconfondibile color verde acqua di Tiffany. Il giro di shopping deve essere andato alla grande. Forse Kendall ha fatto a se stessa un regalo di compleanno, dato che ha compiuto 24 anni il 3 di novembre.

Kendall ha festeggiato il suo 24esimo compleanno nel fine settimana di Halloween. La modella ha organizzato la sua festa in costume in una discoteca di Los Angeles e ha invitato una moltitudine di amici famosi, tra cui le sorelle Hadid e Hailey Bieber.

ph. getty images