Kendall Jenner: il bikini dell’estate è a pois

È finita la storia d'amore tra Kendall Jenner e il famoso giocatore di basket dell'NBA, Ben Simmons. La modella è tornata single e ha deciso di volare in Francia per schiarirsi le idee nel sole della Costa Azzurra. La splendida 23enne era arrivata a Cannes per presentare la nuova collezione Giambattista Valli x H&M all'amfAr Gala - indimenticabile il suo vestito di tulle fucsia, ma anche se il Festival del cinema ha appena chiuso la sua 72esima edizione, Kenny non ha alcuna intenzione di tornare a Los Angeles. Anzi, si sta godendo la vita tra relax in piscina e feste a bordo di yacht a largo di Monte Carlo.

Visualizza questo post su Instagram

Noi che siamo pazzi per la moda e sempre attenti alle nuove tendenze, non potevano non notare che la nostra Kendall sta indossando solo bikini a pois per le sue spensierate vacanze francesi. Il primo che è ha sfoggiato è grigio-azzurro a pois bianchi, mentre il secondo è bianco a pois neri.

Se la modella più pagata la mondo indossa bikini a pois è chiaro che tra qualche tempo tutte noi indosseremo bikini a pois. Che inizi quindi la caccia la caccia al due pezzi a puntini perfetto per la nostra figura!

ph. getty images