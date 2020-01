Kendall Jenner ha indossato due paia di jeans contemporaneamente!

Per la serie jeans pazzi

Una scelta sostenibile o di alta moda? Probabilmente entrambe. Kendall Jenner è stata avvista in giro per Los Angeles in quelli che sembrano due paia di jeans vintage cuciti insieme. I jeans della modella più pagata al mondo hanno le gambe di due lavaggi diversi e provocano una sorta di illusione ottica da far girare la testa. Ma sai una cosa? Stiamo iniziando a considerare l'idea di tagliare tutti i nostri vecchi jeans e di unirli insieme, per crearne uno del tutto nuovo.

Ecco lo scatto, pubblicato da Elle Uk:

Prendiamo nota anche dell'outfit nel complesso così anni '90 che più di così non si può. Kendall ha abbinato ai pantaloni bicolore un micro cardigan grigio, una borsa baguette zebrata e Nike Air Force bianche.

Ma per dovere di cronaca, vogliamo ricordare che non è la prima volta che la splendida 24enne ci stupisce con un modello denim avventuroso. L'agosto scorso ci ha fatto perdere l'orientamento con un paio di jeans con la patta e la cerniera sul retro.

Eccoli qui, in uno scatto sempre pubblicato da Elle Uk:

Kendall è l'unica donna sul pianeta in grado di indossare questi pantaloni pazzi pazzissimi? Può essere.

ph. getty images