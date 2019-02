Kendall Jenner e un cardigan sbottonato nel modo più sexy possibile

Il maglioncino da brava ragazza non è mai stato così HOT

Un cardigan può essere sexy? Secondo Kendall Jenner, sì. Dipende da come lo indossi. La modella più pagata al mondo ha regalato il twist più sfacciato possibile al classico e modesto maglioncino da "brava ragazza".

Continuando la sua carrellata di look da sballo per assistere alle sfilate della New York Fashion Week, Kenny ha deciso di stupire trasformando un capo molto semplice in qualcosa di irresistibile. La top model indossava un semplice cardigan rosso totalmente slacciato e annodato in vita, ovviamente senza reggiseno. Il maglioncino da "secchiona" non è mai stato così HOT.

Devi correre a un sexy appuntamento subito dopo l'ufficio? Prendi spunto dal look di Kendall e in un attimo riuscirai a trasformare la tua noiosa "divisa da lavoro" in un outfit davvero bollente.

ph: getty images