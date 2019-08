Kendall Jenner e Hailey Bieber: look coordinato a lezione di Pilates ed è subito BFF goal!

A volte, solo un'amica può riuscire a trascinarti in palestra

Andare in palestra con la migliore amica è il modo migliore per unire l'utile al dilettevole, soprattutto se prima della temibile lezione di cardio, si può giocare con i vestiti - alzi la mano chi adora creare outfit coordinati con la propria bff? Ecco, e allora perché non farlo anche in palestra? Una sorta di contentino prima di sentirsi morsicare i quadricipiti da invisibili giaguari dopo l'ennesima sessione di squat. Il duo di modelle e bff Kendall Jenner e Hailey Bieber lo hanno appena dimostrato, quando sono state avvistate dopo una lezione di Pilates a Los Angeles con un look di coppia sudatissimo e tutto da copiare!

Ecco le foto, pubblicate da Just Jared:

Le due belle ragazze californiane, vestite di spandex rivelatore, hanno scelto le righe per i leggings e un top reggiseno da palestra. In seguito alla lezione, hanno fatto carburante con un bel frullato e sistemato i capelli con una strategia di bellezza senza sforzo. Per Kendall, una cipolla bassa con la riga in mezzo, mentre Hailey un alto topknot legato con uno scrunch nero.

Forse forse ci siamo: Justin Bieber e Hailey sarebbero finalmente pronti per tenere il loro matrimonio in grande proprio questo settembre. Chissà se Kendall le farà da testimone!

Moda donna estate 2019: i look casual delle star

ph. getty images