Kendall Jenner e Cara Delevingne insieme per un calendario: come non le avevi mai viste

Parrucche pazze

Tra sfilate, red carpet, servizi fotografici e colpi di testa improvvisi, pensavamo di aver visto Kendall Jenner e Cara Delevingne con tutti i look possibili. E invece ci sbagliamo di grosso, le due super modelle hanno posato insieme per il calendario 2020 Chaos SixtyNine: negli scatti sono gemelle irriconoscibili. Kendall e Cara come non l'avevamo mai viste, parrucche platino coordinate anni '70 e divisa da muratore.

Visualizza questo post su Instagram Wishing everyone a wonderful #NewYearsEve from CaKe in @louisvuitton by @dexternavy 🍾🍾✨✨✨#Chaos69 Un post condiviso da Chaossixtynine (@chaossixtynine) in data: 31 Dic 2019 alle ore 9:06 PST

Condividendo le foto su Instagram, Chaos SixtyNine ha svelato che per il calendario le modelle si chiamano CAKE (CAra e KEndall) e ognuna ha condiviso anche la sua ricetta preferita per una torta.

Sulla base dei loro post più recenti, è ovvio che le modelle non prenderanno mai spunto dal look del photoshoot, ma in futuro è tutto possibile. Ti ricordiamo che ultimamente Kendall è passata dal castano al biondo platino e poi ancora al castano nel giro di pochi giorni. Mentre Cara un paio di anni fa si è rasata tutti i capelli.

ph. getty images