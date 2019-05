Kendall Jenner è atterrata a Cannes con il “look aeroporto” più lussuoso possibile

La borsa più costosa di sempre

Ci chiedevamo se sarebbe arrivata al Festival del Cinema di Cannes 2019 per far arrossire la Croisette con i suoi look sempre molto audaci, perché, in fondo, abbiamo davvero sentito la mancanza di Kendall Jenner sul red carpet della kermesse. Ma ora possiamo recuperare, dato che la modella più pagata al mondo è appena arrivata in Costa Azzurra e non vediamo l'ora di scoprire con quali straordinari abiti stupirà sulla montée des marches.

Avvistata all'aeroporto di Nizza, diretta sulla Croisette, Kendall stringeva al braccio una delle borse più costose di sempre, una Birkin oversize di Hermès in pelle marrone chiaro del valore di circa 25.ooo euro. Ultra-lussuosa e con un fascino senza tempo, non si può certo comprare facilmente una Birkin, la borsa viene confezionata su richiesta ed esiste una lista di attesa lunghissima. Fatto curioso: il valore delle Birkin aumenta nel tempo, molti ricconi le collezionano come investimento, tra questi perfino Drake, fortunata chi se lo sposa!

Tornando a Kendall, nel video puoi vedere tutti i look nudi e rilevatori che ha indossato l'anno scorso a Cannes 2018:

ph. getty images