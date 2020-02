Kendall Jenner ci riporta negli anni 2000 con il tanga fuori dai pantaloni

Un po' Xtina, un po' Paris Hilton

Essendo nata nel 1995, Kendall Jenner non ha avuto la possibilità di indossare i look oltraggiosi che hanno segnato gli anni 2000. Certo, ha visto le sue sorelle indossare jeans a vita bassa per far serata con la bff Paris Hilton, ma dato che era una bambina non ha mai potuto indossare la moda del decennio degli eccessi. Bene, la super modella ha deciso di recuperare il tempo perduto, uscendo per una cena a New York con un outfit che avrebbe potuto indossare Christina Aguilera durante l'era di "Dirrty", completo di perizoma fuori dai pantaloni e cinturini incrociati d'ispirazione bondage.

Ecco lo scatto pubblicato da Just Jared:

L'outfit tutto rosa fluorescente comprende pantaloni con mini zampa a vita bassa, da cui spunta il perizoma coordinato. Gli elastici esposti sopra la vita sono una mossa da rendere orgogliosa Britney Spears. Micro top a maniche lunghe, tagliato come un reggiseno con dettaglio cerchio argento e cinturini sul busto. È chiaro che gli anni '00 stanno tornando con vigore e noi non siamo affatto pronti. Oh, come dimenticare, ha completato il tutto con una coda alla Baby Spice.

E visto che abbiamo citato il videoclip "Dirrty" per contestualizzare, vale la pena rivederlo, giusto? Eccolo qui:

ph. getty images