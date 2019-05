Kendall e Kylie Jenner sul red carpet del Met Gala in un miliardo di piume

Esagerate

Ti sei emozionato guardando i look di Lady Gaga al Met Gala 2019? Bene, ora, fai un respiro profondo e preparati a rimanere senza fiato, stai per essere travolto dagli ensemble evidenziatore di Kendall e Kylie Jenner. Le sorelle miliardarie si sono pavoneggiate sul pink carpet del Met Ball nei loro abiti piumati - centinaia di piume! - azzeccando in pieno il tema di quest'anno: "Camp: Notes on Fashion", ovvero "l'amore per l'innaturale, l'artificio e l'esagerazione", secondo la definizione di "camp" di Susan Sontag scritta nel suo famoso saggio del 1964.

Kendall sembrava l'incarnazione umana dell'emoji fiamma con fiammelle arancioni che arrivavano a circondarle la testa. Kylie invece potrebbe sembrare un sexy orsacchiotto lilla - nel migliore dei modi possibile, ovviamente - con lunga parrucca e un boa in tinta.

Sul tappeto rosa, Kendall ha detto che lei e Kylie si sono davvero "impegnate" e hanno disegnato i loro abiti con Donatella Versace. Kendall ha ammesso di essere inciampata nel vestito, mentre Kylie ha detto: "Non riesco a respirare, ma mi sento bene". Per essere belle bisogna soffrire! E questo è Camp! Brave, ragazze.

