Kendall e Kylie Jenner: i bikini e costumi pazzeschi delle loro vacanze alla Bahamas

Quando arriva l'estate?

Non è certo la prima volta che Kendall e Kylie Jenner condividono foto in bikini su Instagram, ma le sorelle hanno appena portato le cose a un nuovo livello con le loro vacanze alle Bahamas. Occhi a cuoricino per tutte le loro scelte beachwear. I costumi interi con sexy cut out e anelli in oro a righe gialle e verdi abbinati. Il triangolino marrone di Gucci di Kylie, il micro due pezzi di Kendall per un'abbronzatura quasi integrale. Quanto manca all'estate e alle vacanze? Non è ancora arrivata la primavera, meglio non pensarci..

Visualizza questo post su Instagram DAY 1 💚 Un post condiviso da Kylie 🤍 (@kyliejenner) in data: 3 Mar 2020 alle ore 9:53 PST

Visualizza questo post su Instagram rise and fucking shine Un post condiviso da Kylie 🤍 (@kyliejenner) in data: 3 Mar 2020 alle ore 9:34 PST

Visualizza questo post su Instagram me and this bikini: a love story Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner) in data: 3 Mar 2020 alle ore 12:49 PST

Considerando che Kylie ha condiviso in precedenza un sacco di altri scatti hot delle sue vacanze, tra cui quello chiacchierassimo della treccia più lunga del mondo, non sappiamo se Kendall l'abbia raggiunto alle Bahamas nei giorni successivi o se fosse semplicemente in spiaggia a vivere la sua best life, prendendosi una pausa dai social network.

Non solo, una rapida occhiata alle IG Stories di Kylie per scoprire che è già tornata a Los Angeles, non è chiaro quindi quando queste vacanze abbiano preso luogo, ma ehi, se avessimo anche noi bikini content come questi, faremmo continuamente dei post throwback.

Visualizza questo post su Instagram TALK TO ME NICE 🤎 Un post condiviso da Kylie 🤍 (@kyliejenner) in data: 3 Mar 2020 alle ore 12:33 PST

ph. getty images