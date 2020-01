Kate Middleton: anche le duchesse indossano il leopardato!

Un look facile tutto da copiare

Colori pastello, abiti bon ton, strutturati coat dress e un sacco di Alexander McQueen, ecco come riassumere l'armadio di Kate Middleton. La duchessa riesce a passare con facilità da eleganti abiti da sera a look molto casual, però l'animalier da lei non ce lo saremmo mai aspettati e invece ci sbagliavamo di grosso. Durante una visita al Centro per bambini di Ely e Caerau nel Galles, Kate è stata infatti fotografata con una gonna midi a pieghe tutta leopardata.

Ecco lo scatto pubblicato da Just Jared:

Ma le sorprese non finiscono qui, perché la gonna non è di uno stilista famoso, ma di Zara. Adoriamo come l'ha vestita: dolcevita e alti stivali scamosciati neri, un look facile, replicabile, divertente e a questo punto anche reale.

Vuoi altre ispirazioni direttamente dall'armadio di Kate Middleton? Ecco una guida pratica allo stile della Duchessa di Cambridge. Lancia il video e prendi appunti:

ph. getty images